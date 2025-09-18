Haga kungsgård stäms på 1,4 miljoner euro

Ditt namn

Gesterby mjölks konkursbo stämmer bolagen Haga kungsgård och Kristoffer Lundbergs lantbruksservice på cirka 1,4 miljoner euro. Detta för bland annat ogrundade fakturor och överfakturering på foder.

”Det har inte företetts någon bevisning om att det överhuvudtaget har levererats något foder”, skriver boförvaltaren i stämningsansökan.

Enligt konkursboets förvaltare och ombud Johnny Bäck har Gesterby mjölk betalat minst en miljon euro för mycket jämfört med vad som vore skäligt – i ”påstådda foderkostnader” – mellan den 19 april 2022 och den 18 september 2024. Transaktionerna har gått till de två närstående bolagen Haga kungsgård och Kristoffer Lundbergs lantbruksservice.

Det var när Gesterbys konkursförvaltare inledde sitt uppdrag som det upptäcktes att det förekommit närkretstransaktioner ”av betydande värde” innan konkursen, står det i stämningen. Därefter lät borgenärerna göra en specialrevision där det uppdagades att värdet uppgick till cirka två miljoner euro. Av den summan överfördes drygt 860 000 euro mellan januari och september 2024.

Revisorn utredde transaktionerna, men konstaterade att det saknas dokumentation över flertalet av dem, enligt stämningsansökan.

”Fakturorna har ställts ut som förskott på foder. Det har inte gjorts någon dokumenterad avstämning avseende vilka mängder foder som de facto överlåtits. Det har inte heller företetts någon bevisning till Gesterbys konkursbo om att det överhuvudtaget har levererats något foder”, skriver Johnny Bäck.

Under 2024 betalade Gesterby även cirka 131 800 euro till Haga kungsgård för påstådd foderblandning, vilket är en helt ny kostnad som Gesterby inte haft tidigare år.

Flera jämförelser

Johnny Bäck skriver att eftersom det saknas underlag har det varit svårt att ta reda på om faktureringen har varit marknadsmässig och om det alls har levererats något foder till Gesterby. Däremot har konkursboet tillsammans med revisorn som gjorde specialrevisionen gjort flera jämförelser och beräkningar.

”Samtliga tillämpade jämförelser och beräkningsmetoder påvisar att fodertransaktionerna till de närstående bolagen om cirka 2 000 000 euro inte är marknadsmässigt motiverade och att Gesterby under perioden erlagt minst 1 000 000 euro mer för påstådda foderkostnader än som vore skäligt”, står det i stämningsansökan.

Jämförelserna som har gjorts omfattar foderkostnader för Gesterby och Östergårds mjölk, som bedrivit samma verksamhet med samma djur och på samma plats, mängden mjölkkor för Gesterby och Östergårds, mjölkningsgraden hos de två aktörerna, samt deras omsättning för mjölk.

De har också tagit i beaktande literpriserna för mjölk på den öppna marknaden i snitt från Naturresursinstitutets databas, indexjusteringar för foderpriset från år till år, samt gjort beräkningar utgående från jämförbara mjölkgårdar i övriga Finland och Ålands hushållningssällskaps uppskattningar.

”Konkursboet kan påvisa att Kristoffer Lundbergs lantbruksservice och Haga kungsgårds fakturor gemensamt saknar trovärdighet, även om det saknas möjlighet att påvisa den exakta summan”, skriver Johnny Bäck.

Ifrågasätter snöplogning

Dessutom har Gesterby betalat 30 225 euro för snöplogning till Kristoffer Lundbergs lantbruksservice våren 2024. Det har inte varit möjligt att utreda syftet med snöplogningen, eller om den ens gjordes.

”Under mars och april 2024 förelåg ett ringa behov av snöplogning varför konkursboets uppfattning är att fakturan är uppenbart ogrundad”, skriver Johnny Bäck.

Gesterbys konkursbo yrkar också på att de två stämda bolagen solidariskt ska stå för rättegångskostnaderna som just nu uppgår till 15 000 euro.