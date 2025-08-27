DELA
Foto: Emma Harald
Mogens Lindén och Grön vänster, hade bjudit in Li Andersson och Jonas Sjöstedt till Åland. Nu ska partiet etablera samarbete med både Vänsterförbundet och Vänsterpartiet.

Grön vänster vill samarbeta med både väst och öst

21:01 onsdag, 27 augusti, 2025

