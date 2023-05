Googles textrobot vilseledde om GDPR på Åland Nyheter

Googles nya textrobot Bard har visat sig ha dålig koll på Åland. Först påstod den att EU:s dataskyddslagstiftning GDPR inte gäller på Åland, och att Bard därför var tillgänglig på Åland. Sedan ändrade den sig och sa att Google Bard är tillgänglig på Åland eftersom öarna har ett särskilt avtal med Google.

Detta framgick i en artikel i Hufvudstadsbladet i tisdags. Tidningen intervjuade även Lena Nordman, myndighetschef för Datainspektionen på Åland, som bekräftade att båda påståendena var felaktiga.

”Jag kan direkt säga, eftersom jag vet hur GDPR tillämpas på Åland, att lagen tillämpas på precis samma sätt som överallt annanstans”, säger Lena Nordman till Hbl.

Åländska internetanvändare som gick in på Google Bards sida på torsdagen möttes av beskedet att textroboten inte är tillgänglig. ”Bard isn’t currently supported in your country”, lyder meddelandet.

Läs Hbl:s artikel här.