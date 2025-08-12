Godis på toaletten och råttbajs i förrådet ÅMHM efter restauranginspektion: Nyheter

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) har ålagt en restaurangverksamhet att åtgärda sina rutiner kring livsmedelshantering och -förvaring. Detta efter att ha hittat ett flertal brister vid en inspektion.

ÅMHM konstaterade bland annat att så väl livsmedel som arbetskläder förvarades på toaletten. Samma sorts godis som förvarades där fanns även till försäljning i lokalen. Enligt myndighetsbeslutet har förrådet på baksidan av lokalen tidigare bedömts vara olämpligt för förvaring av livsmedel. Vid inspektionen förvarades där en nätkasse med lök på golvet, där det även hittades råttspillning.

Enligt beslutet konstaterades stor oreda och orenhet i lokalen vid både den första inspektionen och ett extra inspektionstillfälle. Det bedöms försvaga livsmedelshygienen så väl som -säkerheten. Matos hade spridit sig i hela lokalen och bristfällig rengöring hade lämnat alla greppytor flottiga. Dessutom fanns vid inspektionen ingen dokumentation av uppmätta temperaturer i kyl- och frys-anordningar. Vissa livsmedel förvarades i rumstemperatur trots att det stred mot tillverkarens rekommendation.

Även andra brister påträffades – exempelvis avsaknaden av insektsnät i de öppna fönstren vilket möjliggjorde att flugor och andra skadedjur kunde ta sig in i lokalen.

Enligt ÅMHM:s beslut har verksamheten nu sju dagar på sig att åtgärda bristerna innan ett vitesbelopp utdöms.