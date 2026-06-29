God luftkvalitet på Åland

Under 2025 lät landskapsregeringen utföra en undersökning av luftkvaliteten i Mariehamn. Resultatet visade på god luftkvalitet med låga halter av föroreningar.

Under perioden 8 januari till 31 december år 2025 utförde Meterologiska institutet en mätning av luftkvaliteten i Mariehamn. Mätningen gjordes i närheten av Ålandsvägen och de luftföroreningar man då undersökte var inandningsbara partiklar, små partiklar och kväveoxider. Utifrån de uppmätta koncentrationerna beräknades sedan ett så kallat luftkvalitetsindex, som värderar luftkvaliteten enligt skalan god, tillfredsställande, nöjaktig, dålig eller mycket dålig.

Sämst i mars

Mätningen i Mariehamn visade att luftkvaliteten var god eller tillfredsställande under 98 procent av de undersökta timmarna och nöjaktig drygt 2 procent av timmarna. Endast 0,2 procent av timmarna skattades luftkvaliteten som dålig, där koncentrationer av små eller inandningsbara partiklar var särskilt höga.

Sämst luftkvalitet uppmättes i mars under gatudammsperioden, då Mariehamn även fick mindre nederbörd än vanligt och det torra vädret sannolikt bidrog till ökningen av mängden damm.

Trafik påverkar

Inandningsbara partiklar, småpartiklar och kväveoxider är de främsta luftföroreningarna som påverkar luftkvaliteten i städer, där trafiken spelar en stor roll. Höga koncentrationer av partiklar och kväveoxid kan orsaka hälsoproblem främst hos barn, äldre människor och personer med kroniska hjärt- och kärlsjukdomar eller sjukdomar i luftvägarna. Det är emellertid något som bosatta i Mariehamn inte behöver oroa sig för i nuläget, då mätningen visade att koncentrationerna av partiklar och kväveoxider underskred gräns- och riktvärden för de högst tillåtna halterna av föroreningar i utomhusluften.