Glory har lämnat Kina

Viking Lines stora satsning Viking Glory har nu lämnat kinesiska Xiamen och anträtt den fem veckor långa resan mot hemmahamnen i Åbo.

Viking Lines nya flaggskepp, passagerarfartyget Viking Glory, har under sin resa runt jorden en besättning på 40 man under ledning av befälhavaren Ulf Lindroos. Fartyget går under finsk flagg och rutten går via många av världens mest kända farleder.

”Efter att ha korsat Indiska oceanen förflyttar sig Viking Glory till Medelhavet via Suezkanalen och efter att man passerat Gibraltar vänder man norrut och når Östersjön via de danska sunden. Fartygets marschfart är i snitt 16 knop”, skriver Viking Line i ett pressmeddelande.

– Glorys hemresa är en väldigt spännande och speciell arbetsuppgift som har krävt omsorgsfull planering och specialarrangemang, säger Lindroos i pressmeddelandet.

– Det är fantastiskt att få vara med i ett så här unikt projekt. För tillfället är huvudet fyllt av så många tankar att jag tror upplevelsen med tiden kommer att kännas ännu mer speciell och fin. Det kan jag säga reda nu, att inget överträffar glädjen när man kommer fram till hemmahamnen, berättar han vidare.

Viking Glorys hemfärd kan följas nästan live i Viking Lines sociala medier: på Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn och Twitter.