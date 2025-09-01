Gergely fick betalt av Samsung för att slappa på Åland

Ditt namn

Gergely Pataki från Kalajoki valdes ut av över 500 sökanden att få tillbringa några dagar på Åland och slappna av.

– Det lät för bra för att vara sant, säger Gergely Pataki.

Efter 500 kilometer i bil och fem timmar på kryssningsfärja anlände paret till Åland förra onsdagen. Gergely Pataki och hans fru Jonna Tapio arbetar båda inom vården (Gergely som ambulanssjukskötare och Jonna inom hemsjukvården), har fem barn och en valp. Därför lät erbjudandet om att få betalt för att slappna av och samtidigt agera testperson för Samsungs nyaste produkter för bra för att vara sant när Gergely Pataki skrollade förbi annonsen på Facebook.

– Jag trodde att det var spam först, det lät otroligt.

Han ansökte och blev sedan intervjuad av en representant från Samsung som sade att chanserna att bli utvald var små.

– Sedan frågade hon mig om vi skulle vara intresserade av att åka till Åland och då lät allt ännu mer otroligt. Vi svarade att vi självklart ville det.

Passade perfekt

Ett krav för att bli utvald var att deras semester skulle infalla på rätt vecka, vilket klaffade för både Jonna och Gergely. Gergely blev till sist utvald av över 500 sökanden. Gergely Pataki berättar att uppdraget inte kunde passa honom bättre med tanke på hans jobb, familjesituation och fritidsintressen.

– Jag jobbar inom hälsovård, är väldigt intresserad av ny teknik och utbildar mig just nu till ingenjör. Det är dessutom väldigt sällan som jag och Jonna åker iväg bara vi två, så det passade perfekt.

Som testperson har Gergely egentligen bara en uppgift – att rapportera in statistiken från sina smartklockor och telefoner (som de har fått fri tillgång till av Samsung) som mäter hans välbefinnande och försöka slappna av så mycket som möjligt. Enheterna mäter bland annat stressnivåer, blodtryck och sömnkvalitet. Jonna är inte testperson, utan bara med på resan.

Cyklar och promenerar

Gergely och Jonna är båda aktiva personer som gillar att röra på sig. Därför slappnar de nödvändigtvis inte av särskilt mycket genom att ligga på soffan. I stället har de tagit tillfället i akt att upptäcka Mariehamn till fots och har även cyklat en hel del.

– Vi tänkte ta med våra cyklar men Noora (Löfström från Visit Åland, reds. anm.) hade ordnat med hyrcyklar så vi har inte behövt ordna med någonting.

Vad tycker ni om Åland?

– Jag flyttade till Finland från Ungern 2008 och tycker att Åland känns mer svenskt än finskt. Åland är otroligt vackert och vi tycker väldigt mycket om Åland. Det är magiskt här.

Jonna och Gergely kom till Åland i onsdags och inledde sin vistelse i en av Käringsunds campings lyxstugor. I Mariehamn har de bott i Sea Suites vid Algots varv och Gergely berättar att de är väldigt nöjda med resan hittills.

– Det var en lite tuff början med 500 kilometers körning från Kalajoki i norra Finland till hamnen, men färjan hit var väldigt fin och vi har haft en bra urban semester.

Så ni har gjort ert jobb och slappnat av?

– Ja, det har vi gjort!