Gänget bakom festivalen PËLAGO storsatsar Nyheter

From the Islands festival PËLAGO firar tre år i sommar. I samband med det växlar man upp och flyttar festivalen från Pub Bastun till Badhuspaviljongen. Svenska artisten 1.Cuz är en av huvudakterna till sommarens festival.

– Vi vill visa att det går att köra en riktig festival på Åland, säger Tom Axelsson, som är en av arrangörerna.

Badhuspaviljongen livas upp ordentligt 5-6 juli då festivalen PËLAGO firar tre år. Nyan träffade två av arrangörerna, i produktionsbolaget From The Island, Linus Aldeborg och Tom Axelsson, en varm majdag i Stockholm.

Då var de i full gång med de sista artistsläppen. De har lyckats boka ett av de största namnen inom den svenska rapscenen: 1.Cuz.

– Vi har kanske inte så mycket erfarenhet men vi lär oss på vägen och har verkligen satt in våra hjärtan i festivalen, säger Tom Axelsson och Linus Aldeborg fyller i:

– Vi började kanske lite i fel ände och bokade artister och plats innan vi hade pengar. Men nu har vi hört av oss till sponsorer och allt har löst sig, säger han och fortsätter:

– Trots att vi har kört två festivaler redan blir det en helt annan grej när vi flyttar ut från Pub Bastun där allt finns färdigt och in till Badhuspaviljongen där vi ska lösa allt från ljud och ljus till servering och inredning själva.

Hur har ni lyckats boka 1.Cuz?

– Linus har jobbat så länge med musik och hade kontakter sedan tidigare vilket är en unik grej. Han känner artister och andra inom branschen vilket har gjort att vi lyckats lösa bra bokningar. Vi har även tagit in producenten Isak von Haartman som bokare så han har hjälpt till med att få in de större artisterna, säger Tom Axelsson.

– Vi jobbar med folk inom musikbranschen så vi kommer med ett annat perspektiv och vill samtidigt visa det unika med Åland för artisterna, förklarar Linus Aldeborg.

Ett hjärteprojekt

PËLAGO började som ett hjärteprojekt. Killarna ville göra en festival som de själva känt att har saknats på Åland.

– Festivalen är lite som en försökskanin som vi slänger alla våra idéer på för att se om det fungerar. Vi har inte något extra stort kapital utan vi bara chansar och har bra folk som hjälper oss, säger Linus Aldeborg.

– Det hela startade med att vi snackade om att den åländska sommaren har så mycket potential men att det inte finns någon festival som tilltalar en yngre målgrupp, säger Tom Axelsson.

– Vi vill göra något nytt och skapa en stämning där publiken stannar hela kvällen och få till en riktig festivalkänsla.

När det kommer till artisterna som uppträder på PËLAGO har arrangörerna gjort bokningar som de själva tycker är bra.

– Vi vill helt enkelt göra en festival som vi själva hade velat gå på, säger Linus Aldeborg, som själv är artist och producent och kommer spela på festivalen under artistnamnet PreGame.

Förutom Tom Axelsson, Linus Aldeborg och artistbokaren Isak von Haartman är Daniel Lönnfors från From the Island med som arrangör. De har även tagit in bolagsjuristen Adam Rämmal och Tam Pham-Nguyen som är medarrangör och investerare i PËLAGO.

Läs mer i fredagens Nya Åland.