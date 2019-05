Lagtingsledamöter frågade om plogpinnar, skog och skärgård Nyheter

Plogpinnar, stöd till skogsägare och skärgårdstrafiken var ämnen för frågor när lagtinget hade frågestund i måndags.

Under frågestunden i lagtinget i onsdags frågade Runar Karlsson (C) om landskapsregeringens plaststrategi. Varje vinter ställer man ut 20 000 plogpinnar av plast och av dem försvinner 20 procent i naturen, menade han. Han ville därför veta om infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) kunde jobba för att i framtiden införa plogpinnar i trä.

Mika Nordberg svarade att det är något man borde titta på och lovade att framföra idén till infrastrukturavdelningen.

Brage Eklund (ÅF) frågade näringsminister Camilla

Gunell (S) om när landskapsregeringen planerar att komma med principer för hur man tänker hjälpa de skogsägare som drabbats av stormen Alfrida.

Camilla Gunell konstaterade att kartläggningen av skadorna på skogen har påbörjats genom flygfotograferingen.

Eftersom vissa ägare har försäkrat sin skog och andra inte är det dock svårt att få fram ett rättvist stödsystem, menade hon. Dock planerar man att vara klar med ett stödpaket till ordinarie budget för år 2020.

Veronica Thörnroos (C) frågade infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) om skärgårdstrafiken och vilka åtgärder landskapsregeringen planerar för att förbättra den.

Hon föreslog bland annat att man skulle hyra in extra tonnage under sommaren och att bränsleturerna skulle plockas bort från den ordinarie turlistan.

Mika Nordberg svarade att bokningssystemet för skärgårdstrafiken är en ständig förbättringsprocess.