Första internationella mötet för ekocid Nyheter

– Ekocid, förstörelsen av miljön är en form av krigföring. Tyvärr vet ukrainare om det alldeles för väl. Ryssland riktar in sig på att göra skada på miljön och på så sätt ukrainarnas försörjning.Det sade Greta Thunberg under det första mötet med den Internationella arbetsgruppen för miljökonsekvenser av krig.Med på mötet var den åländska politikern Simon Holmström (HI).

Det första mötet för den Internationella arbetsgruppen för miljökonsekvenser av krig (International Working Group on the Environmental Consequences of War) ägde rum den 29 juni. Ordförande är Ukrainas presidents kanslichef, Andriy Yermak och Sveriges före detta utrikesminister, Margot Wallström. Gruppen kommer att fokusera mest på att bedöma krigets miljökonsekvenser, ta fram rekomendationer till hur Ryssland ska ställas till rätta för sina miljöbrott

Arbetsgruppen skriver i ett pressmeddelande, som publicerats på Ukrainas statsråds hemsida, att ett av Rysslands värsta brott under kriget är terroristattacken på Kakhovkas vattenkraftverk. Det är inte bara Ukraina som lider utav den utan det är också Svarta havet, flera afrikanska länder och många länders marinliv. Genom att förstöra vattenkraftverket minskar ryssarna rejält på skörden i Ukraina där jordbruksprodukteregentligen ska växa.

Enligt Ukrainas preseidents kanslichef, Andriy Yermak, har Ukraina förlorat nästan en tredjedel av sina skogar.

– Det här berör alla. Rysslands aggression har lett till ekocid på en nivå som är svår att bedöma. Men det måste göras. Ryssland måste hållas ansvarig för deras brott mot miljön. Det kan bara göras genom internationella ansträngningar, säger Andriy Yermak i pressmeddelandet.

Margot Wallström är säker på att gruppen kan bidra med åtgärder för Ukraina genom medlemmarna och deras kontakter. Det är viktigt för gruppen att sprida information om den miljöpåverkan som kriget har. Aktivister har även bett om att ekocid ska ses som ett brott för fler, de insisterar på betalning av återhämntningen av miljön.

Andra närvarade var bland annat vice talman för EU-parlamentet Heidi Hautala, Irlands föredetta president Mary Robinson, Ukrainas miljöminister Ruslan Strilets och flera höga tjänstemän från Ukraina.