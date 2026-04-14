Förslaget i staden: ny juristutredning av aktör utanför Åland

T.f stadsdirektören Emma Dahlén föreslår åt stadsstyrelsen att man anlitar oberoende juridisk expertis för att utreda betalningsansvaret för de omtvistade juristfakturorna.

– Stadsstyrelsen har tydligt uttalat att man vill ha det här utrett, säger Dahlén.

Hon säger att man antagligen använder en aktör utanför Åland.

I december 2025 informerades Mariehamns stadsstyrelse om en anmälan till regionförvaltningsverket gällande påstådda trakasserier och osakligt bemötande från stadsdirektören och HR-chefen. Det har Nya Åland rapporterat om i ett antal artiklar. Med stöd av arbetsskyddslagen beställde stadsstyrelsen då en oberoende juridisk utredning med ett kostnadstak på 14 000 euro. Utredningen färdigställdes i februari 2026.

Det framkom dock efteråt att staden utöver kostnaderna för den oberoende juridiska utredningen hade betalat ytterligare kostnader för juridiska tjänster i anslutningen till utredningen om totalt 33 870 euro exklusive moms. Det var kostnader för att biträda dåvarande stadsdirektören.

”Beaktat stadens uppdrag enligt kommunallagen för landskapet Åland finns det skäl att utreda eventuella felaktigheter i de förfaranden som lett fram till att fakturorna betalats av staden. Utredningen bör göras av en i sammanhanget oberoende person med relevant juridisk kompetens”, skriver t.f stadsdirektör Emma Dahlén i materialet inför stadsstyrelsens nästa möte. Hennes förslag är att man ska anlita någon att utreda betalningsansvaret och vid behov ge förslag på åtgärder som staden bör vidta.

– Min bedömning är att vi inte har någon ”inhouse” som är lämpad för detta då det rör kollegor som jobbar kvar och som inte jobbar här längre.

Uppdraget skulle innebära att staden lägger ytterligare medel på utredningar.

– Det blir ytterligare kostnader, men stadsstyrelsen vill ha det här utrett. Det har de varit tydliga med.

Dahlén tror att i det fall man går vidare, att man vänder sig till en aktör som inte verkar på Åland.