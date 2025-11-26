Fokus på trafiken till skärgården i Åland gallup – tyck till anonymt

Ditt namn

Skärgårdstrafiken och vilken väg Åland ska gå in för där är temat för Åland Gallup i november, kryddat med en fråga om din budget för årets julklappar.

Landskapsregeringens budget för nästa år, där en fullmakt för att upphandla skärgårdstrafik för de kommande femton åren finns med, debatteras för fullt. Just nu jobbar lagtingets finans- och näringsutskott med budgeten – och oppositionens motförslag.

Eftersom skärgårdstrafikens upplägg föreslås göras om ställer Nya Åland den här gången flera frågor på det temat i Åland Gallup.

Först ställs frågan om vilken relation man har till trafiken, är man bosatt i skärgården, har stuga, släkt eller andra orsaker att resa med färjorna ofta?

Fråga två gäller skärgårdstrafikens upplägg. Borde man gå in för långa rutter, i stil med dagens befintliga upplägg, eller borde man gå in för korta rutter, i stil med landskapsregeringens förslag.

Fråga tre gäller finansieringen och hur man ser på den. Alternativen är följande:

– Skärgårdstrafiken är viktig för hela Åland och därför är det motiverat att samhället satsar och står för majoriteten av kostnaderna

– De som nyttjar skärgårdstrafiken ska stå för en större del av kostnaderna, till exempel genom passageraravgifter och/eller dynamisk prissättning

– Skärgårdstrafiken ska hållas på ett minimum så att kostnaderna för samhället blir så låga som möjligt

– Jag kan inte ta ställning.

Julklappsbudget

Vid sidan om den vanliga frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val till lagtinget i dag, frågar Nya Åland även om storleken på budgeten för årets julklappsuppköp.

Enligt en undersökning som YouGov gjort för Amazon Sveriges räkning planerar den genomsnittliga svensken att spendera cirka 3 050 svenska kronor, vilket motsvarar 276 euro, på julklappar i år. Nästan 90 procent köper någon julklapp på rea eller extrapris. Undersökningen gjordes i början av oktober i år med dryga tusen deltagare.

En annan undersökning, som Nordea låtit Verian göra inför julen förra året, 2024, visar att genomsnittssvensken då planerade att lägga 6 769 svenska kronor på juluppköp, varav 3 865 kronor (350 euro) läggs på julklappar.

Nu frågar Nya Åland hur stor din budget för julklappar är? Alternativen är 100 euro, 250, 500, 750 och över 1 000 euro.

Eftersom gallupen nu lanseras en veckodag senare än normalt, på onsdagskvällen vid 22, är Åland Gallup öppen att delta i fram till måndag kväll 23.59.

Så här deltar du Man hittar gallupen genom att klicka här, via den klickbara länken i den digitala tidningen eller Åland Gallups Facebooksida. Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer. Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna. Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång. Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare. Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.