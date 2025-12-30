FMI: Ny storm över nyår – och mer snö

En ny storm drar in över Åland. Värst blir vädret på nyårsdagens eftermiddag och kväll, säger meteorolog Iiris Idoko.

Mot slutet av den här veckan blir det betydligt kallare än det varit i hela landet, och även Åland kyls ner.

– Under nyårsafton blir det runt noll grader, men den 1 januari kommer ett nytt lågtryckssystem västerifrån som för med sig ökad vind från sydost. På grund av det öppna havet runt Åland kommer temperaturen inte att sjunka lika dramatiskt som i landet i övrigt. I resten av landet kan det bli upp till -15 grader även dagtid, men på Åland blir det mellan -3 och -5 grader, säger Iiris Idoko, meteorolog på Meteorologiska institutet (FMI).

Med start på torsdag, nyårsdagen, ökar vindstyrkan ”avsevärt” och en ny storm når Åland på eftermiddagen, säger hon.

– Situationen fortsätter på fredagen. Vi vet inte hur lågtrycket kommer att bete sig, men vi håller ett öga på det. Vinden ser just nu ut att vara runt 17 meter per sekund, men redan från torsdag morgon kan den bli upp till 15 meter per sekund. Den ser ut att vara starkast på torsdag eftermiddag och kväll med 21 meter per sekund, då är det storm.

Lågtryckssystemet för också med sig mer snö.

– På nyårsafton kommer snöskurar, men under 1–2 januari snöar det mer ihållande. Det kan komma uppemot 10, 20 centimeter snö på Åland, säger Iiris Idoko.