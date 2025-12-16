Flodnejonöga fångad på film

Den sällsynta fiskarten flodnejonöga har fångats på film genom Apalängens fiskräknare. Det skriver Mariehamns stad på sin hemsida. Den fridlysta arten finns runt Östersjön och Bottniska viken, men har minskat i antal sedan mitten av 1900-talet.
En glad Ulf Simolin, som är stadens miljösamordnare, citeras i texten:
”Vi kan glädjas åt flera ovanliga och spännande observationer under detta år. Både uttrar och ägretthägrar har setts i Apalängens våtmark och nu det ovanliga nejonögat. Det är härligt att våra våtmarker visar upp denna unika mångfald”. (mj)