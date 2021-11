Finländska forskare efterlyser fästingrapporter Nyheter

Även vintertid kan fästingar vara i rörelse. Nu efterlyser Åbo universitet observationer av vintervakna fästingar.

Ju längre hösten går desto färre fästingar ser man. Men på Åland och i övriga kustområden i södra Finland kan enstaka fästingar dyka upp till och med på vintern.

– Det finns fortfarande fästingar framför allt i de södra delarna av Finland. När vädret blir kallare minskar antalet fästingar klart men om vintern är mild kan enstaka fästingar dyka upp också under vintermånaderna, säger Eero Vesterinen, akademilektor i genetik, i ett pressmeddelande från Åbo universitet.

Forskare vid universitetet försöker nu kartlägga förekomsten av fästingar även under den kalla tiden på året och uppmanar därför allmänheten att rapportera om fästingobservationer via webbplatsen Punkkilive.

72 000 fästingar

Forskarna har samlat in fästingobservationer via Punkkilive sedan maj i år och hittills har över 72 000 observationer rapporterats via webbplatsen, uppger Åbo universitet.

– Vi skulle inte klara av att samla in så här mycket information enbart med forskarkrafter. Nu är vi särskilt intresserade av att ta reda på hur mycket fästingar det finns i olika regioner sent på hösten, tidigt på våren och till och med under vintermånaderna, säger Ilari Sääksjärvi, professor i biodiversitetsforskning, i pressmeddelandet.

SPT/Nya Åland