Åländskt stöd till polskfinsk film Nyheter

I budgetförslaget ingår ett stöd till filmprojektet Black Waters på 186 000 euro. Filmen, som är resultatet av ett finländskt och polskt samarbete, är tänkt att spelas in på Åland under april till juni nästa år. Kravet för att få stödet är att filminspelningen ska köpa in tjänster och varor för minst 372 000 euro på Åland.