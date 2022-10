Europatouren i discgolf kommer till Åland 2023 Nyheter

DISCGOLF. Åland blir en av 13 arrangörsorter för discgolfens PDGA Euro Tour 2023.

– Det här är stort och vi siktar på att några av världens bästa ska delta, säger Mats Adamczak från arrangörshåll.

I sommar blir det discgolf av absoluta toppkvalitet på Åland när den europeiska PDGA-tourens proffsspelare kommer på besök. Det står klart efter ett gediget och omfattande arbete av eventbolaget Playcation Ab, som ska arrangera tävlingen.

Mats Adamczak är styrelseordförande för bolaget och enligt honom är det här en stor sak i discgolfvärlden, även om tävlingen inte räknas till en av de så kallade major-evenemangen.

– Det intressanta är tidpunkten vi har lyckats få hit touren. Många av världsspelarna kan komma hit eftersom den amerikanska proffscirkusen inleds senare än vanligt nästa år, säger han.

Vad innebär det för tävlingens kvalitet?

– Får vi några av världens bästa spelare kan den åländska deltävlingen bli en av de tre högst rankade tävlingarna i Europa nästa år.

Dokumentär från Åland

Mats Adamczak säger att arbetet för det här började i somras när han besökte European open.

– Efter det fick jag med mig 17 discgolfprofiler i form av proffsspelare, representanter för PDGA:s styrelse och folk från den svenska proffscirkusen till Åland.

Det var i samband med det han fick kontakt med dokumentärskaparna från Discovery plus som under sommaren och hösten har filmat ”The magic of disc golf”.

– Och för att visa att vi menar allvar filmades avslutningsavsnittet här på Åland under förra veckan, säger han.

Stora prispengar

Det är ännu oklart vilka banor som blir tävlingsbanor under touren, men klart är att åtminstone Vesterkalmare discgolf står värd för proffstävlingen.

– I övrigt är det en del frågor kvar att lösa, men Soltunabanan i Geta, Skag i Eckerö och Sandösund på Vårdö ligger också bra till.

Vad är det som avgör?

– Det handlar bland annat om saker som svårighetsgrad och hur banorna är anpassade för publik och möjligheter att filma tävlingarna på ett bra sätt.

Hur stora prispengar kan det komma att handla om?

– Det beror fortfarande på hur vi lyckas i förhandlingarna med sponsorer, men vi hoppas kunna ha en total prispott på uppemot 50.000 euro.

Håller någon ålänning nivå för att delta?

– Inte kvalitetsmässigt, men vi siktar på att ha något eller några wildcards till proffstävlingen, det är alltså inte omöjligt att vi får se en hemmaspelare i tävlingarna.

Den europeiska PDGA touren 2023 blir större än någonsin med deltävlingar på 13 olika orter runtom i Europa. Den åländska deltävlingen ska livestreamas på bland annat Youtube.