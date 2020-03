En alldeles ny dag Nyheter

Det enda som stod klart efter gårdagens försenade presskonferens med landskapet var att inget riktigt stod klart.

Vad kommer undantagstillståndet riktigt att betyda för Åland?

Allting var antagligen ordnat och klart hos landskapsregeringen, så mycket gick att utläsa av de församlades svar på den två timmar försenade presskonferensen i går. Försenad på grund av väntan på riksregeringens presskonferens.

Ordnat och klart – innan nya besked kom från Helsingfors. Dramatiska besked om undantagstillstånd, stängda skolor och ett ekonomiskt jättepaket med emfasen på folkhälsan, snarare än på ekonomin.

Sedan stod vi alla där med lång näsa, alla på Åland. Vad betyder detta för OSS?

Antagligen är planerna – vad de i detalj än innehåller, det är i skrivande stund oklart – dubbelt dåliga nyheter för Åland.

Folkhälsan på Åland är ju troligen bättre än på fastlandet, på grund av vårt isolerade läge. Vår ekonomi är däremot betydligt värre ute än i övriga Finland.

För, som Ålands näringslivs vd Anders Ekström uttryckte saken i går förmiddag, före den åländska presskonferensen vid 18-tiden på måndagskvällen: detta är ”den perfekta stormen” – den största tänkbara katastrofen – för just Åland. Vårt utsatta läge på en ö, i en extrem beroenderelation till en vital turismnäring och fungerande transporter, kan ta knäcken på oss långt före någon annan region i Finland.

Detta drabbar ju oss rätt i hjärtat. Vi behöver rörligheten för att hålla igång Åland och effekterna blir enorma när transporterna både öster- och västerifrån kollapsar. Vi har inga godståg från Åbo eller Stockholm, och själva folkhälsan påverkas ju om specialistläkarna inte längre kan ta sig hit, för att bara nämna ett par exempel.

Åland tillhör, om uttrycket tillåts, en av riskgrupperna i den ekonomiska pandemin. Och nu tycks stormen vara över oss.

Nästan allt sådant som det åländska näringslivet blir i akut behov av beslutas ju på riksnivå: uppskjutande av skatter, retroaktiva anstånd, lönesubventioner et cetera.

I skrivande stund är det oklart vad riksregeringens krispaket betyder för landskapet. Publicistiska deadlines gör all nyhetsrapportering via tidning obsolet. Men vad man redan kan säga är att den modell för att rädda det åländska näringslivet som finansminister Torbjörn Eliasson (C) skissade på, inte kommer att räcka.

I Sverige kom igår ett krispaket på 300 miljarder kronor inriktat på just uppskjutna skatter (även retroaktivt) och olika stöd för lönerna. Eliasson talade diffust om ett instrument utgående från bankerna. Vad innebär det?

Detta skrivs klockan 19 på måndag kväll. Inget är just nu säkert: vilka modeller gäller? Hur ska Åland, med sina speciellt utsatta situation, snabbt få den extra hjälp som behövs? Vad kommer det att innebära för oss när alla sammankomster på mer än tio personer förbjuds i lag? När vår sjöfart kapas vid fotknölarna och turismnäringen just föll ner i en mörk brunn? Kommer riksregeringen att förstå vad vi behöver?

Inget är säkert, när vi drabbats av ett virus som för bara ett par månader sedan var okänt för mänskligheten.

Men en sak är säker: i dag är en alldeles ny, annorlunda dag, väsensskild från allt som någon av oss någonsin varit med om förut.