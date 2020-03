Emilia Alm tävlar i tv ikväll Nyheter

Ikväll, den 1 mars, visas avsnittet av sångtävlingen The Voice of Finland där åländska Emilia Alm står på scenen.

Som Nyan berättat tidigare så är tjugoåriga Emilia Alm från Saltvik en av dem som valdes ut av drygt 100, bland 1 500 sökande, till musiktävlingens första stadium.

Programmet där Alm deltar sänds ikväll klockan 20 på tv-kanalen Nelonen, det går även att se det på ruutu.fi.

– Det känns otroligt kul, jag är jätteglad. Det är ju en otrolig möjlighet, jag är väldigt glad över att ha kommit så här långt. Men jag hoppas förstås på att komma ännu längre, och att i framtiden kunna få en karriär inom musiken, det vore det allra bästa, sa Alm i en intervju med Nya Åland den 24 januari 2020.

– Det känns också bra att få erfarenhet från tv-världen, se hur en tv-produktion går till i praktiken. Det är ju också annorlunda att sjunga framför tv-kameror jämfört med att bara sjunga på en scen, så det är nya erfarenheter för mig.

Låtval avslöjas

Alm har sedan tidigare en del erfarenhet av musiklivet. År 2015 gick hon segrande ur den åländska talangtävlingen Deluxe med låten ”At the finish line”, som hon sedan fick spela in i en studio. Just nu har hon ett sabbatsår då varvar jobb med att gå musikkurser på Ålands musikinstitut (ÅMI). Dessutom sjunger hon i två band.

För Emilia Alm inleddes antagningsprocessen till tv-programmet med att hon skickade in en sångvideo där hon framförde en låt av Sam Smith. Kvällens avsnitt är inspelat på förhand, men först i kväll får vi veta vilken låt hon uppträder med.

Det här är den nionde säsongen av The Voice of Finland och flera avsnitt har redan sänts.(ab)