Foto: Fredric HäggblomElevrådet i Kyrkby högstadieskola, KHS, har kommit med flera sparförslag för skolan – ett av dem att spara in på personalens kaffe. Nu får de gehör av förbundsstyrelsen för Södra Ålands utbildningsdistrikt. Elevrådet får rätt – KHS ska utreda kaffekostnader Nyheter 07:57 onsdag, 11 mars, 2026