Foto: Jonas EdsvikÅland står sig bra mot de andra regionerna när det gäller elhandelspriser, men har betydligt högre vatten- och avloppspriser. En stor infrastruktur med förhållandevis få kunder uppges vara en förklaring till de höga kostnaderna. El, vatten och avlopp kostar mest på Åland Nyheter 13:41 måndag, 22 september, 2025