Efter tiotals år av politiska diskussioner och sedan år av byggtid är nu den nya Dånösundsbron i Geta redo för slutbesiktning. På bilden är arbetsledaren för bygget, Christian Persson.Foto: Matilda Saul Dånö bro är byggd på ett sätt som många av de andra broarna i Broutbytesprojektet, vilket ska underlätta underhållet. Dånöbrons tekniska livslängd är 120 år.Foto: Matilda Saul Under bygget har man försökt att göra så små ingrepp som möjligt i närmiljön. Naturen runt byggområdet kommer att återställas så att det ser så naturligt ut som möjligt, detta ska ske bland annat genom att borsta fram berg och plantera gräs.Foto: Matilda Saul 1 av 4 Efter mer än 10 års väntan – nu finns ny bro till Dånö Nyheter 19:21 lördag, 1 november, 2025