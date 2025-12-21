12 000 euro för reparation av brandbil

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



En av Sunds brandbilar behöver skickas till Sverige för reparation. Kommunfullmäktige har därför godkänt en tilläggsbudget på 12 319,84 euro för ändamålet.

Fullmäktige konstaterar att en reparation av den aktuella sorten inte kan utföras på Åland. Beloppet har godkänts baserat på en reparationsoffert och kommundirektören har redan godkänt reparationen samt ordnat med en ersättningsbil från Geta kommun för att fordonsflottan ska kunna vara tillgänglig.

Anslaget belastar punkt 440 ”Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar” i investeringsbudgeten. (ck)