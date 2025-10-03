Foto: Jonas Edsvik Eckerö ställer in lördagsturer Nyheter 23:16 fredag, 3 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) På grund av ”utlovat hårt väder i kombination med ett tekniskt problem ställer vi in morgondagens (lördag 4 oktober) avgångar med M/S Eckerö” berättar rederiet på sin Facebook-sida. Det gäller 08-turen från Eckerö och kl 10 från Grisslehamn. ”Vi planerar att trafikera som vanligt igen med start kl. 13.30 från Eckerö imorgon, lördagen den 4 oktober. Alla inbokade gäster kontaktas för tillfället” skriver Eckerö. TEXT: Anna Björkroos anna.bjorkroos@nyan.ax Hittat ett fel i texten? Hör av dig här. Tillbaka till startsidan Tipsa Nyan Mer läsning Föglö protesterar mot turändringar Viking Line förlikas med Helsingfors stad om kajkrock Ny rapport föreslår: En chef och en budget ska foga ihop sjöutbildningarna