Eckerö ställer in lördagsturer

23:16 fredag, 3 oktober, 2025
    På grund av ”utlovat hårt väder i kombination med ett tekniskt problem ställer vi in morgondagens (lördag 4 oktober) avgångar med M/S Eckerö” berättar rederiet på sin Facebook-sida.

    Det gäller 08-turen från Eckerö och kl 10 från Grisslehamn.

    ”Vi planerar att trafikera som vanligt igen med start kl. 13.30 från Eckerö imorgon, lördagen den 4 oktober. Alla inbokade gäster kontaktas för tillfället” skriver Eckerö.

