Eckerö linjen kör extra turer Nyheter

Eckerö Linjen kör extra turer nästa vecka till följd av Post- och logistikfackets strejk och varsel om stödstrejk inom transportsektorn.



– Efter diskussioner med olika intressenter, bland annat fraktbolag, har Eckerö Linjen tagit beslut om att lägga in extra turer under hela nästa vecka, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De extra turerna kör morgon- och kvällsturer enligt denna tidtabell:

Från Eckerö dagligen kl. 8.30, 13.30 och 18.30

Från Grisslehamn dagligen kl. 10.00, 15.00 och 20.00

– Det här beslutet har fattats på grund av den uppkomna situationen, där nästan all trafik till och från Åland riskerar att stå stilla. Det finns ännu en chans att konflikten löser sig innan måndagen, vilket skulle innebära att all sjötrafik till och från Åland kommer att fungera normalt. Beslutet om att trafikera dessa extra avgångar under nästa vecka står fast även om konflikten löser sig, säger Eckerö Linjens VD Tomas Karlsson.

Han uppger att man följer utvecklingen i konflikten och meddelar senare beslut om eventuella extra turer även under vecka 49.