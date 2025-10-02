Foto: Jonas EdsvikEn okulär besiktning har gjorts av Pub Bastun av företaget Byggkontroll. De konstaterar att oavsett vad fastigheten skall användas till i framtiden så föreligger ett mycket stort renoveringsbehov. Det kan kosta nästan 750 000 euro att renovera Pub Bastun Nyheter 19:48 torsdag, 2 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning De samlar namn för en folkomröstning om stans demensboende 49 sökande till tjänst som kultur- och fritidschef i Mariehamn Stans skolbudget saknar en miljon