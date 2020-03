Det här gäller för Långnäs hamn Nyheter

Långnäs hamn har gått ut med förtydligande information rörande sjötrafiken via hamnen.

• Det är tio fartygsanlöp förhandsanmälda via Långnäs Hamn under kommande dygn, lördagen 21 mars.

• Alla besättningsbyten är tillåtna i Långnäs Hamn.

• Långnäs Hamn är öppen för godstrafik både för inrikes- och utrikestrafik.

• Långnäs Hamn är öppen för inrikes passagerartrafik till och från Finland.

• Gränsövergången för passagerare från Sverige är stängd för returtrafik till Långnäs Hamn.

• Gränsbevakningsväsendet utreder som bäst möjligheten att öppna Långnäs Hamn även för passagerare i returtrafik från Sverige. Ett sådant beslutet kan fattas av statsrådet.

• Det går att åka från Sverige rakt till Åbo och där genomgå passgranskningen. Därefter kan man resa i inrikestrafik till Åland.

• I Finland och på Åland råder undantagstillstånd enligt beredskapslagen.

• Resande från Finland bör vara medvetna om och respektera att 14 dagar karantäntid gäller vid inresa till Åland.

• Rederier som kommande dygn, lördagen 21 mars, trafikerar via Långnäs är

– Finnlines

– Tallink Silja

– Viking Line

• För närmare besked om resealternativ och reseregler skall resenärer kontakta respektive rederi.