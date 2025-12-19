Foto: MATILDA SAULLantrådet Katrin Sjögren (Lib) konstaterar att det även inom majoriteten funnits röster för att ge oppositionen plats i ÅHS styrelse och efter spörsmålsdebatten är regeringen nu beredd att bereda plats kring styrelsebordet. MSÅ om ÅHS-styrelseändringen: ”Glädjande att regeringen lyssnat på oppositionen” Nyheter 21:01 fredag, 19 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Oppositionen ges plats i ÅHS styrelse Oppositionen vill ha plats i ÅHS styrelse Stort fokus på ÅHS styrelse