Designer stöder PSA-tester för åländska män

Designern Minna Rundbergs julbricka för år 2025 säljs till förmån för Ålands Cancer-förenings prostataunder-sökningsprogram för åländska män. Det avslöjades i Ålands museum i torsdags, då också Maria Rosenlöfs kortfilm om Minna Rundberg premiär-visades.

Årets bricka går i blått och kostar 59 euro, varav 5 euro går till cancerföreningen. Minna Rundberg har genom åren stött Matbanken (500 + 550 euro), Ukrainahjälpen (650 euro) och barn- och ungdomspsykiatrin på Åland (750 euro) genom försäljningen av sina julbrickor.

Monica Toivonen, verksamhetsledare på Ålands cancerförening, berättade för publiken att föreningen har ett avtal med Medimar om dropin-PSA-tester för män i åldern 50-75 år.

– Vi kan erbjuda testerna gratis tack vare donationer och insamlingar, sa hon.

Cirka 1 300 män har gjort testet hittills. Deltagarna får en ny kallelse efter fem år.