De sålde in Glory till Vikings aktieägare Nyheter

Intresset för resandet ökar efter pandemin. Och nybygget Glory ska stärka marknadsandelarna på rutten Åbo – Stockholm.Så lanserade Viking Line aktieemissionen som kan ge ett tillskott på drygt 50 miljoner euro.

Presentationen av företrädesrättsemissionen hölls två gånger i Ålands sjöfartsmuseum på onsdagen, först på svenska och sen på finska.

Ett fåtal personer följde med den på plats.

Hur många aktieägare och andra intresserade som såg den via Viking Lines sajt kunde informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström inte säga. Deltagare kunde anmäla sig i förväg men vem som helst kunde gå in på sajten och följa med presentationen.

52 miljoner

Aktieemissionen inleddes den 7 december och pågår till den 21 december. En fulltecknad emission motsvarar 52 miljoner euro.

Målet är att stärka balansräkningen och förbättra likviditeten, och att delfinansiera nybygget Viking Glory som byggs i Kina och överlämnas till beställaren före julen.

Fartyget sätts in på rutten Åbo – Åland – Stockholm i mars 2022.

En stor del av presentationen gick ut på att sälja in nybygget till aktieägarna, med fokus på reseupplevelsen och på hållbarhetstänket med klimatsmarta innovationer. Projektchefen Kari Shao, tidigare Granberg, presenterade dem i en film.

2020 blev ett förlorat år för Viking Line på grund av pandemin. Viking Lines vd Jan Hanses jämförde omsättningen 2021 med motsvarande period år 2019.

År 2019 var omsättningen de tre första kvartalen 380 miljoner euro. Motsvarande period i år var omsättningen 169 miljoner.

Rörelseresultatet för samma period i år visar en omvänd utveckling, plus 31 miljoner euro. Det gäller i synnerhet det tredje kvartalet med ökad efterfrågan, försäljning och strikt kostnadsuppföljning.

Viking Line är på väg mot ett fördubblat rörelseresultat i år jämfört med 2019, sade ekonomidirektören Mats Engblom.

– Under pandemin har vi mycket innovativt utvecklat kostnadsbilden och kostnadsstrukturen så att vi kan anpassa oss flexibelt till efterfrågan under året och under veckor. Vi har alltså en dynamisk bemanning, säger Jan Hanses.

Viking Glory kommer att stå för hälften av värdet i Viking Lines fartygsflotta. De sju fartygen värderas sammanlagt till drygt 440 miljoner euro.

– Det finns ingen luft i balansen. Det är substans, sade Jan Hanses.

Glory ska ha en livstid på åtminstone 30 år. Det gäller också Viking Grace, som inledde sin trafik 2013.

Hanses ”kundlöfte” är att rederiet ska vara Östersjöns mest prisvärda även om det inte alltid är billigast.

Åtta euro per aktie

För befintliga aktieägare gäller att man för fem gamla aktier får teckna tre nya till priset åtta euro. Aktieägare kan också sälja sina teckningsrätter på börsen.

Den som vill bli aktieägare kan köpa teckningsrätter på börsen eller anmäla sitt intresse för en eventuell sekundär teckning via sin bank.

Ett antal av Viking Lines större aktieägare har förbundit sig att teckna aktier för runt 28 miljoner i emissionen. Det motsvarar 54 procent av aktierna som nu erbjuds.

Dividend igen?

Ett par frågor ställdes via chatten. En tittare ville veta när Viking Line kan betala ut dividend igen.

– Som ni ser här har vi en god förväntning på resultatutvecklingen. I princip skulle det inte behöva vara särskilt länge tills dess, svarade Jan Hanses.

– Men vi har restriktioner på dividendutdelningen på grund av de arrangemang som gjordes under pandemin. Dock ger den här emissionen och vår resultatutveckling möjligheter att omorganisera de arrangemangen.