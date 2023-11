Dags att uppdatera Nya Åland-appen Nyheter

Nya Åland byter leverantör av Nya Åland-appen, alltså appen som du kan använda för att smidigt läsa digitaltidningen via smarttelefon eller läsplatta/padda. Det innebär att appen måste uppdateras och sedan måste du logga in på nytt för att kunna läsa digitaltidningen.

Gå in i appen

Appen kan uppdateras automatiskt, men beroende på användarens personliga inställningar kan den också annars behöva uppdateras manuellt. Det gör du genom att gå in i din appbutik (Appstore för apples produkter och Google-store för andriod) och söka upp Nya Åland-appen, välja den och sedan trycka på ”uppdatera”.

Logga in på nytt

Alla användare behöver logga in på nytt för att kunna läsa digitaltidningen. Du behöver ett användarnamn och ett lösenord.

Har du glömt dina inloggningsuppgifter kan du enkelt beställa ett nytt lösenord till din e-post via appen. De kan också finnas uppskrivna på ditt Nyankort.

Leverantörsbytet gäller även digitaltidningen på hemsidan nyan.ax, men där är det bara att logga in som vanligt.

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt mellan klockan 8.30 och 16.15 per telefon 23444, eller via support@nyan.ax så hjälper vi så fort vi kan.