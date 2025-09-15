Carl Haglund lämnar Aktia

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Det meddelar bolaget på måndag morgon. Styrelsen har beslutat att Aktias tillträdande vd Carl Haglund lämnar posten och bolaget i dag. Enligt styrelsen har Carl Haglund inte längre förutsättningar för att att vara vd för bolaget.

Aktias tillfördordnade verkställande direktör Anssi Huhta fortsätter med uppdraget.

Styrelsens ordförande Matts Rosenberg säger i ett pressmeddelande att han å styrelsens vägnar vill tacka Haglund för hans insatser för bolagets Momentum-tillväxtprogram.

Den 12 juni i år meddelade Aktia att Carl Haglund hade valts till ny vd för bolaget.

Enligt börsmeddelandet i juni skulle Haglund börja arbeta på Aktia senast i september ”som en nyckelperson i ledningsposition och efter en introduktionsperiod tillträda som verkställande direktör”. (åu)