Brand i Kockobacka Nyheter

Det pågår eftersläckningsarbete efter en brand i ett egnahemshus i Lemland Kockobacka.

Ett larm kom in till räddningsverket vid klockan 06.35 under torsdagsmorgonen. Det rörde sig om en brand i ett egnahemshus i Kockobacka i Lemland.

– Branden var fullt utvecklad i delar av huset när vi kom till platsen, säger brandmästare Krister Koskinen.

Koskinen säger att man lyckades dämpa branden under den första timmen men att huset redan hade fått väldigt stora skador. Alla i huset hade tagit sig ut när brandkåren kom till platsen.