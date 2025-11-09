Brand i byggnad i Saltvik

14:05 söndag, 9 november, 2025
    Strax efter klockan 14 inkom larm om en byggnadsbrand. Enligt larmcentralens hemsida rör det sig om ett garage i Saltvik, Kvarnbo.

    Enligt ett vittne så verkar det röra sig om en större byggnad.
    ”Det ryker väldigt mycket”, säger den förbipasserande vid tio över 14.

    Vid 15-tiden når Nya Åland räddningsledare Lennart Johansson på plats som berättar att branden är under kontroll.

    – Vi har fått det neddämpat

    Vad var det för byggnad?

    – Kombinerat garage och äldre sommarbostad i andra ändan.

    En person fanns på plats i garaget när branden uppstod, men tog sig ut på egen hand.

    Det finns närliggande bostäder.

    – Vi kommer ha bevakning åtminstone till sen kväll.

    På plats var östra och västra Saltvik, tankbilsförstärkning från Finström samt höjdfordon från räddningsverket.

    TEXT:

    Heidi Hendersson

    heidi.hendersson@nyan.ax
