Brand i byggnad i Saltvik

Strax efter klockan 14 inkom larm om en byggnadsbrand. Enligt larmcentralens hemsida rör det sig om ett garage i Saltvik, Kvarnbo.
Enligt ett vittne så verkar det röra sig om en större byggnad.
”Det ryker väldigt mycket”, säger den förbipasserande vid tio över 14.
Vid 15-tiden når Nya Åland räddningsledare Lennart Johansson på plats som berättar att branden är under kontroll.
– Vi har fått det neddämpat
Vad var det för byggnad?
– Kombinerat garage och äldre sommarbostad i andra ändan.
En person fanns på plats i garaget när branden uppstod, men tog sig ut på egen hand.
Det finns närliggande bostäder.
– Vi kommer ha bevakning åtminstone till sen kväll.
På plats var östra och västra Saltvik, tankbilsförstärkning från Finström samt höjdfordon från räddningsverket.