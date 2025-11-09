Brand i byggnad i Saltvik

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Strax efter klockan 14 inkom larm om en byggnadsbrand. Enligt larmcentralens hemsida rör det sig om ett garage i Saltvik, Kvarnbo.

Enligt ett vittne så verkar det röra sig om en större byggnad.

”Det ryker väldigt mycket”, säger den förbipasserande vid tio över 14.

Vid 15-tiden når Nya Åland räddningsledare Lennart Johansson på plats som berättar att branden är under kontroll.

– Vi har fått det neddämpat

Vad var det för byggnad?

– Kombinerat garage och äldre sommarbostad i andra ändan.

En person fanns på plats i garaget när branden uppstod, men tog sig ut på egen hand.

Det finns närliggande bostäder.

– Vi kommer ha bevakning åtminstone till sen kväll.

På plats var östra och västra Saltvik, tankbilsförstärkning från Finström samt höjdfordon från räddningsverket.