Bokningen till skärgårdsfärjorna fungerar igen Nyheter

UPPDATERING kl 14 den 11.12.2024

Nu är problemet med att logga in i bokningen åtgärdat, meddelar Ålandstrafiken.

Ålandstrafiken har just nu problem med bokningen till skärgårdsfärjorna. Det meddelar man i ett mejl.

”Det går inte att logga in online eller in-house på vårt kontor, men vi tar emot bokningsförfrågningar fram tills problemet är löst. När vi kommer in i systemet bokar vi in er och skickar bokningsbekräftelse. Det samma gäller för ombokningar/avbokningar”, skriver Ålandstrafiken.

Ålandstrafiken lägger ut uppdaterad information om läget på sin hemsida och tackar för förståelse.