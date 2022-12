Bogserbåt med pråm fick problem – sökte skydd i Eckerö Nyheter

En 24 meter lång bogserbåt med pråm fick motorproblem på fredagsmorgonen när en vajer trasslat in sig i den ena propellern. Sjöräddningscentralen skickade ut ett varningsmeddelande till sjöfarare på Ålands hav.

Sjöräddningscentralen noterade på fredagsmorgonen vid halv nio att bogserbåten, som är på väg från västra Tyskland till Sundsvall, inte längre höll en rak kurs på Ålands hav. Orsaken var att den ena propellern stannat efter att en vajer trasslat in sig i den.

Efter kontakt med de fyra sjömännen ombord skickade Sjöräddningscentralen i Åbo ut ett varningsmeddelande till sjöfarare på Ålands hav. Bogserbåten körde mot Eckerö för att söka skydd för den nordliga vinden, under eftermiddagen blåste det 10 meter per sekund med upp till 15–16 meter per sekund i byarna.

– Det var ett klokt agerande av skepparen när man inte visste hur man skulle få det åtgärdat, säger sjöräddningsledaren Rasmus Friman.

Dykare tillkallades från Eckerö och under dagen fick man loss vajern. Vid 16-tiden kunde fartyget fortsätta sin färd, med hjälp av båda propellrarna.