Birka Cruises söker ny vd Nyheter

Satu Andersson, som varit vd för Birka Cruises sedan 2013, har sagt upp sig. Hon kommer jobba kvar tills en ny vd har hittats.

Eckerökoncernen får se sig om efter en ny vd för sitt dotterbolag Birka Cruises som trafikerar mellan Stockholm och Mariehamn med fartyget Birka. Det här efter att deras vd slutar, vilket man meddelar i ett pressmeddelande.

Där framhåller Eckerökoncernen att Satu Andersson gjort ett bra jobb med en ompositionering som lett till nöjdare gäster, högre omsättning och en större marknadsandel. Man berättar att man under de senaste åren också utnämnts till Sveriges bästa rederi. 2019 har rederiet gjort flera rekord och omsättningsökningen mot föregående år kommer vara över 20 miljoner svenska kronor.

– Jag har inte en enda gång ångrat beslutet att tacka ja till utmaningen som vd för Birka Cruises. Vi har drivit en hög utvecklingstakt samtidigt som vi har varit lyhörda för kundernas önskemål. Ett arbete som också har resulterat i flera viktiga strategiska samarbeten för att positionera Birka Cruises som Sveriges enda renodlade kryssningsrederi. För den som nu får chansen att ta över väntar ett företag med grymma medarbetare och en unik produkt. Just go for it! säger Satu Andersson i pressmeddelandet.

Nu söker bolaget en vd som kan ta vid.

– Med all den positiva utveckling av företaget som har skett de senaste åren har Satu Andersson genomfört stora delar i det uppdrag som vi beskrev när hon klev in. När vi nu blickar framåt söker vi en vd som ska fortsätta utveckla företagets affär och driva en hög aktivitetsnivå. Tills dess att en ny vd är på plats kommer Satu Andersson sitta kvar på sin post, säger Björn Blomqvist, koncernchef för Eckerökoncernen, i ett pressmeddelande.