Berlinbaserad åländsk musiker släpper singel

”Dirty Windows” heter den färska singeln från singer-songwritern Julia Carlssons – tidigare Julia Clara – soloprojekt Leoblu.

Julia Carlsson är uppvuxen i Ämnäs och Mariehamn, och numera bosatt i Berlin. Hon har uppträtt på bland annat Åland 100, Emmausfestivalen och Down by the Sauna, liksom även i Sydamerika, Kanada, Tyskland och Spanien.

Musiken beskrivs som en ”drömsk indiepop, baserad på gitarrslingor, elektroniska element, och reverb-dränkt stämsång”.

”Jag skrev ‘dirty windows’ då jag satt på mitt vardagsrumsgolv och stirrade på mina smutsiga fönster. Jag hade planerat att tvätta dem under ett års tid, men på grund av en tung depression, så hade jag ännu inte fått det gjort. För första gången på länge, så kände jag dock att jag äntligen började få tillbaka någon slags kraft, att snart ta tag i det”, skriver Julia Carlsson om sin nya singel.

Musikvideon är inspelad i Jomalaskogarna, filmad och klippt av Julias bror Jonathan Carlsson. Mikael Westerlund stod för ljus och assistans.

Julia Carlsson gav ut sin första singel, ”Still Dancing”, 2017. Den kom att ingå i soundtracket till den turkiska Netflixserien ”The Protector”.

– Det innebar att ”Still dancing” mitt i allt blev viral i Turkiet och att jag fick en helt ny lyssnarskara där. Lika oväntat som kul. När ett så stort produktionsbolag som Netflix plockar upp ens låt i ett serie-soundtrack så är det ju samtidigt ett slags kvalitetsstämpel på något sätt, en bekräftelse på att jag faktiskt har gjort något bra. Vilket jag själv ständigt tvivlar på, sa Julia Carlsson till Nya Åland då.