Ballonger och bra deals på Torget

Sex råa plusgrader, några regndroppar och en kall vind – trots årets kylslagna första maj-väder kryllade gatorna i Mariehamn av folk.

Vädret är inte roligt denna första maj. Men det stoppar inte mariehamnaren Heidi Marnell från Lions årliga loppis. Det är årets höjdpunkt, om man frågar henne.

– Jag älskar Lions loppis!

Hon besöker loppisen varje år.

– Man gör alltid bra fynd, det är roligt att deala med gubbarna.

I år har hon gjort vad hon själv kallar en ”paketdeal”.

– Den här ramen, skålar, en spegel och ett marmorfat för en tia, säger Heidi och nickar mot den stora tavelramen som hon har i händerna.

– Vad jag ska ha i den har jag inte bestämt ännu. Men det är alltid bra att ha ett ramlager, säger hon innan hon bär iväg med sitt fynd mot en väntande bil.

– Mamma och pappa hjälper till att köra hem mina fynd.

Stödjer familjer

Lions loppisgeneral Stephan Remmer håller med om att vädret inte är trevligt i år och säger att besökarna nog är färre än i fjol men att loppisen ändå lockat många fyndsugna till Torget.

– I år har vi ganska bra med grejer, det är fina saker och det mesta är lätt att sälja.

Sakerna samlades in i tisdags kväll när Lionsmedlemmar åkte gata upp och gata ned för att samla in de begagnade saker som mariehamnare ställt ut för att skänka till den årliga loppisen. Pengarna som samlas in delas ut till personer och familjer som söker stöd från Lions.

– Vi märker tyvärr att det finns ett behov, säger Stephan.

– Som exempel delade vi ut 10 000 euro bara i december och det är exceptionellt mycket.

Första klunken

Också Melker Donner, 4 år, har gjort en bra deal – en sparkcykel för en femma.

– Nu ska jag köra på bakhjulet!

Han är i sällskap med storebror Sigge Donner, 7 år, som står och mumsar på en munk med ett glas mjöd i handen. Det är första gången han smakar på mjöd.

– Det smakar som bubbelvatten, säger han.

På Torget råkar vi på två andra Donner-syskon, nämligen Viktor, 7 år och Kira, 5 år. De håller i varsin färggrann ballong och deras pappa, Andreas Donner, har loppisfyndat ett par fotbollsskor till Viktor och ett fat till sin samling.

– Det är Milleniumserien som jag har hemma.