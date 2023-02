Video: Återupplev IFK Mariehamns guldsäsong 2016

IFK Mariehamns guldsäsong 2016 har nyligen uppmärksammats i den svenska fotbollspodcasten When We Were Kings där Erik Niva och Håkan Andreasson berättar om guldsäsongen 2016. För er som har lyssnat och minns men också vill påminnas om hur det såg ut: här kommer Nyans korta dokumentär från guldsäsongen.

