Återkallelse av hönsägg på grund av salmonellasmitta

Munax Oy meddelar att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning på en av deras kontraktsproducenters hönsgårdar. Äggen har sålts åtminstone i K- och S-kedjornas butiker under flera varumärken. Återkallelsen gäller endast ägg som är stämplade med 2FI164181 eller 2FI164182 med bäst före datummärkningen 8 september eller tidigare.

Under onsdagen meddelar landskapsregeringen att äggen inte har sålts i åländksa butiker.