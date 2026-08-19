Återkallelse av hönsägg på grund av salmonellasmitta

12:59 onsdag, 19 augusti, 2026
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Munax Oy meddelar att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning på en av deras kontraktsproducenters hönsgårdar. Äggen har sålts åtminstone i K- och S-kedjornas butiker under flera varumärken. Återkallelsen gäller endast ägg som är stämplade med 2FI164181 eller 2FI164182 med bäst före datummärkningen 8 september eller tidigare.

Under onsdagen meddelar landskapsregeringen att äggen inte har sålts i åländksa butiker.

Återkallelsebara produkter och deras EAN-koder:

K-MENU Fri S/M10 530 g, EAN: 6410405364074

KotKot Fri M10 580 g, EAN: 4056489454960

Kotimaista Fri M10 580 g, EAN: 6414893094918

Kotimaista Fri L151020 g, EAN: 643846038329

Laitilan Kanatarha Fri M15 870 g, EAN: 6430017901429

Laitilan Kanatarha Fri M10 580 g, EAN: 6430017900309

Laitilan Kanatarha Fri L15 1020 g, EAN: 6430017900583

Laitilan Kanatarha Fri M24 1392 g, EAN: 6430017900347

Laitilan Kanatarha Fri S30 1440 g, EAN:6430017902105

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William Stenius

william.stenius@nyan.ax
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