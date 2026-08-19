Återkallelse av hönsägg på grund av salmonellasmitta

Munax Oy meddelar att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning på en av deras kontraktsproducenters hönsgårdar. Äggen har sålts åtminstone i K- och S-kedjornas butiker under flera varumärken. Återkallelsen gäller endast ägg som är stämplade med 2FI164181 eller 2FI164182 med bäst före datummärkningen 8 september eller tidigare.
Under onsdagen meddelar landskapsregeringen att äggen inte har sålts i åländksa butiker.
Återkallelsebara produkter och deras EAN-koder:
K-MENU Fri S/M10 530 g, EAN: 6410405364074
KotKot Fri M10 580 g, EAN: 4056489454960
Kotimaista Fri M10 580 g, EAN: 6414893094918
Kotimaista Fri L151020 g, EAN: 643846038329
Laitilan Kanatarha Fri M15 870 g, EAN: 6430017901429
Laitilan Kanatarha Fri M10 580 g, EAN: 6430017900309
Laitilan Kanatarha Fri L15 1020 g, EAN: 6430017900583
Laitilan Kanatarha Fri M24 1392 g, EAN: 6430017900347
Laitilan Kanatarha Fri S30 1440 g, EAN:6430017902105