Annalkande storm över Åland Nyheter

Meteorologiska institutet, SMHI och Räddningsverket varnar allihopa för stormen Dennis. SMHI utfärdar klass-1varning.

Meteorologiska institutet utfärdar vindvarning för åländska landområden gällande från söndag kväll till måndag. Man anger sannolikheten för farligt kraftig sydlig till sydvästlig vind till 30 procent och skriver på sin hemsida att vindhastigheten kan i byarna uppgå till 20 m/s.

”Enstaka fallna träd inom ett stort område. Korta elavbrott.” skriver myndigheten vidare.

Även Mariehamns räddningsverk varnar för annalkande oväder:

”Även denna helg väntas mycket hårda vindar i samband med stormen Dennis som drar in över Skandinavien och Finland … Vindarna på Ålands hav väntas under natten till söndag uppnå dryga 20 m/s och vinden kan nå stormstyrka senare under söndagen.

Man påminner om att förra helgens storm innebar ”stora strömavbrott och vissa takskador” och uppmanar båtägare att se till sina båtar och plocka undan lösa föremål.

”Tänk även på hemberedskapen vid händelse av strömavbrott”, tipsar Räddningsverket.

Varken Viking Line, Eckerö Linjen eller Skärgårdstrafiken har i nuläget ställt in några avgångar. Man uppmanar dock resenärerna att hålla sig uppdaterade via bolagens hemsidor.