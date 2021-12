ÅMI bjöd på efterlängtad dansgala – se bilderna här

Efter några terminer där dansgalan på grund av rådande omständigheter endast visats i digital form, kunde Ålands musikinstitut (ÅMI) i går kväll åter bjuda in till en publik gala på Alandica.

Drygt 100 elever i åldrarna 5–20 år deltog i galan.

– Eleverna visar upp koreografier av danslärarna Elzbieta Söderlund och Martin Lagos-Kuusk, som de övat på under de senaste terminerna, också sådant som övats på under fjolåret som äntligen kan visas upp på riktigt, eftersom vi på grund av coronan inte kunde ha någon vanlig dansgala på våren, berättar Bertil Andersson, prorektor på ÅMI med ansvar för dansskolan, några timmar före galans start.

Eleverna, från såväl klassisk balett som modern dans, visade sammanlagt upp ett tjugotal nummer under den cirka två timmar långa dansgalan under onsdagskvällen.

Läs mer om dansgalan i torsdagens Nya Åland.