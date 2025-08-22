ÅMHM tar över Fifax personal: ”Avlivningen börjar nästa vecka” Nyheter

ÅMHM:s myndighetschef Peter Holm har kallat till informationsmöte med personalen på Fifax i Eckerö i eftermiddag.Han säger att situationen är unik på många sätt. Men då konkursboet inte kunnat ge besked om huruvida det finns personal på plats från i morgon blir ÅMHM ny arbetsgivare för delar av Fifax personal.

– Förmodligen kommer avlivningsprocessen inledas under början av nästa vecka, säger Peter Holm.

Under fredagen meddelade ÅMHM om brådskande åtgärder vid Fifax anläggning i Eckerö. Fiskbeståndet på cirka 600 ton ska avlivas, alternativt avyttras eller slaktas. Detta då det finns risk att fisken utsätts för onödigt lidande utan personal, foder eller de kemikalier som driften kräver. Till exempel kan syrebrist leda till massdöd på några timmar.

Myndigheten kommer därför tillse att detta inte sker under de 6-8 veckor avlivningsprocessen beräknas ta.

Peter Holm berättar att man redan vidtagit åtgärder, då man visste att tidsramen kunde bli snäv mellan beslut och verkställighet. Under eftermiddagen ska därför Fifax personal i Eckerö informeras om innebörden av beslutet – och inleda planeringen för avlivningen.

– Personalen har jobbat en lång tid med att föda upp fisken och se till att den får omvårdnad. Det blir förstås viktigt för mig att lyssna in hur de tänker kring det här beslutet. Det blir en omställning för dem. Mitt budskap blir att vi behöver göra det här tillsammans, säger han.

En större avlivning av fiskbeståndet skedde 2022 då Fifax anläggning drabbades av IHN-viruset. Då stod Livsmedelsverket bakom beslutet, men ÅMHM var delaktigt i avlivningen.

– Utan att gå in på detaljer kan man säga att processen är enklare nu. Då var avlivningsprocessen mer reglerad, säger Peter Holm.

Hur det mer i detalj ska gå till är ännu en delvis öppen fråga. Avlivningsordningen kan styras om under processen. Dessutom fortsätter konkursboets arbete.

– Om konkursförvaltaren får till stånd en affärsmässig lösning för verksamheten så finns det möjlighet för ÅHMH att avbryta processen så en ny ägare kan komma in och ta över det fiskbestånd som finns kvar, säger Peter Holm.

Skattebetalarna står för 600 000 euro

ÅMHM har beviljats en överskridningsrätt om 600 000 euro av landskapsregeringen för att ha ekonomiska förutsättningar att fullfölja avlivningen.

Kommer 600 000 euro att räcka?

– Vad vi vet nu kommer det att räcka. Det finns möjligheter för ÅMHM att få intäkter i avlivningsprocessen. Fisken kan till exempel föras till produktion för foder.

Hur stor del av beståndet blir fiskfoder?

– Vi vet inte vad som kommer ske med den fisk som avlivas. Som beslutet är utformat finns möjligheter för intressenter att höra av sig till ÅMHM.

Hur stort åtagande är det här för ÅMHM?

– Jag har inte jobbat här så länge, men de jag pratat med säger att ÅMHM inte erfarit en en liknande situation, både vad gäller ekonomiskt omfång och den fisk det rör sig om. Och vi har en lång avlivningsprocess framför oss, säger Peter Holm.