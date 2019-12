All for the kids framme på upploppet Nyheter

För Gary Williams och Simon Sjöström blir det idag slutspurt i deras kampanj att springa in pengar till Rädda Barnen 2019. De har varit ute på löprunda varje dag sedan förra nyåret.

Nyårsruset blir den sista löprundan under deras kampanj All for the Kids.

– Det vill säga: Gary ska springa i alla fall, säger Lotta Angergård på Rädda Barnen.

Simon Sjöström lär ha fått en fraktur på lilltån så han springer troligen en kortare sträcka.

Gary Williams och Simon Sjöström hade som mål att samla in 10 000 euro till Rädda Barnens barnfond genom sponsorer som stödde deras löprundor, en om dagen under hela 2019. Riktigt så mycket ser det dock inte ut att bli.

– Jag tror det landar kanske på 6 500 euro, säger Lotta Angergård.

Pengarna ska hjälpa behövande familjer att betala avgifter för att barnen ska ha möjlighet att delta i föreningsverksamhet. Men man kan även ansöka om att få stöd för utrustning som behövs för idrott. Barnfonden delar ut stöd som går till barns födelsedagsfirande, fritidsverksamhet (inte bara idrott, utan även kulturaktiviteter) och upplevelser.

Lotta Angergård uppmanar alla som kan att komma ut och peppa Simon och Gary den sista rundan, och gärna ge lite pengar också.

– Det som de gör är ett sätt att leva, ett sätt att göra något extra varje dag, säger hon.