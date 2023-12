Ålänningen för alla genom nya Nya Åland-appen Nyheter

Nu kan alla fritt och smidigt läsa alla nummer av magasinet Ålänningen via Nya Åland-appen. Du behöver ingen inloggning.

Precis som tidigare finns Ålänningen även att läsa via hemsidan. Klicka här!

För att utveckla och förbättra för våra läsare har Nyan bytt leverantör av sin digitaltidningstjänst och det finns redan flera nya funktioner.

Logga in på nytt

Allt innehåll på hemsidan och digitaltidningen ingår per automatik för dig som är papperstidningsprenumerant. Du loggar in med samma koder överallt. Har du glömt dina inloggningar kan du själv beställa ett nytt lösenord till din e-post via appen. Dina uppgifter kan också finnas uppskrivna på ditt Nyankort.

Behöver du uppdatera din app gör du det genom att gå in i din appbutik (Appstore för Apples produkter och Google-store för Andriod) och söker upp Nya Åland-appen, väljer den och trycker på ”uppdatera”.

Här kan du teckna en prenumeration!

Vid frågor är du välkommen att ta kontakt via prenumeration@nyan.ax eller per telefon 23444 (vardagar mellan klockan 8.30 och 16.15) så hjälper vi så fort vi kan.