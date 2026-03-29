Ålänningarna gör helst det här på sin fritid

Vara med nära och kära och motionera på olika sätt – det tycker ålänningarna om att göra på sin fritid.

Statistiken visar att 75 procent av ålänningarna är mycket eller ganska nöjda med sin fritid. Nyan tog en sväng på stan för att höra vad ålänningarna tycker om att göra när de får välja själva.

Nilo Backeus säger att han är nöjd med sin fritid.

Vad gör du när du är ledig?

– Jag brukar skruva på moppen, gymma och spela på datorn.

Systrarna Bianca Rögård, Cornelia Rögård och Alina Rögård tycker om att umgås med sina kompisar på fritiden.

Vad brukar ni göra när ni hänger med era kompisar?

– Vi brukar vara ute i Godby, säger Bianca.

– Jag brukar också spela fotboll på fritiden, berättar Alina.

Är ni nöjda med er fritid?

– Jo absolut, men ibland skulle man önska att det fanns lite mer saker att göra i Godby, säger Cornelia.

Söka det positiva

Nina Lindfors tycker om att vara aktiv på sin fritid.

– Jag brukar promenera mycket, gå ut med min ena dotters hund och umgås med barnbarnen. Häromdan var vi på Mariebad och simmade.

Skulle du säga att du är nöjd med din fritid?

Ja absolut, man ska söka det positiva, säger hon.

Julia Thörnroos, Martha Thörnroos och Ellen Sanden är ute på en promenad på stan.

Vad gör ni på er fritid?

– Jag brukar springa, gymma och spela innebandy mycket. Men jag tycker även om att baka och att spendera tid vid sommarhuset i skärgården, berättar Julia Thörnroos.

– Jag tycker om att rida, simma och att vara med kompisar, säger Martha Thörnroos.

– Och så spelar du trombon också, tillägger Julia.

Yngsta deltagaren i enkäten, Ellen Sanden, tycker om att leka, busa och pyssla på sin fritid.

Har ni tillräckligt med fritid tycker ni?

– Jag kan ibland tycka att man har lite för lite fritid, att tiden man får göra det man vill går för fort.

Pensionären Rolf Danielsson hittar vi inne på kafé Julius. Han berättar att man har väldigt mycket fritid som pensionär.

Vad gör du när du har så mycket fritid?

– Jag promenerar, simmar på Mariebad en gång i veckan, läser och kollar på TV. När det var vinter-OS fanns det alltid något att titta på, säger Rolf.