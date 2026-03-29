Ålänningarna är tillfreds med sin fritid

Nio av tio ålänningar ser på film, umgås med släkt och vänner eller slö-surfar på sina telefoner enligt en Åsub-undersökning. Samtidigt tränar vi allt oftare samt besöker många evenemang. Totalt sett är vi relativt nöjda med fritids-tillvaron.

Tre fjärdedelar av ålänningarna är ganska nöjda, eller mycket nöjda, med sin fritid – det framgår av en undersökning gjord av Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) där 549 personer i åldrarna 16 till 80 år deltog under fjolåret. Undersökningen siktade sig främst in på kultur- och fritidsvanor och hur ålänningarna fördelar sin lediga tid, samt vad man saknar i det befintliga utbudet av fritids-aktiviteter.

29 procent av deltagarna var mycket nöjda med sin fritid, medan 46 procent var ganska nöjda. Drygt var femte deltagare hade ingen åsikt i frågan, medan fyra procent av de tillfrågade sade sig vara ganska missnöjda med sin fritid.

Det förekom inga större skillnader i nöjdhet mellan kvinnor och män, eller mellan personer bosatta i olika regioner. Däremot var personer över 65 år mest tillfreds med sin fritid, där 43 procent var mycket nöjda och 41 procent ganska nöjda.

Tidsbrist största hindret

Faktorer som mest begränsade deltagande i kultur- eller fritids-aktiviteter var tidsbrist, följt av brist på pengar samt den egna hälsan. Nästan en av fem uppgav att det finns fritidsaktiviteter man skulle vilja ägna sig åt men som inte erbjuds på Åland. Exempel som nämndes var olika former av motorsport, dans, mountainbike-cykling och möjlighet att besöka framträdanden inom musik, dans och teater. Många bidrog även med åsikter kring vad man bör satsa mer på. Här nämndes motions- och idrottsverksamhet, utegym, satsningar på friluftsliv och kulturaktiviteter. Många betonade att mer resurser borde läggas på barn- och ungdomsverksamhet för att ge ungdomar en mer aktiv fritid.

Styrketräning på frammarsch

Till de vanligaste fritidsaktiviteterna, som nästan samtliga deltagare hade ägnat sig åt, hörde umgänge med släkt och vänner, tv- och filmtittande samt användande av mobiltelefoner. Promenader och stavgång, kafébesök, radio- eller podcastlyssnande samt sociala medier kom på god andraplats i samtliga åldersgrupper.

En fritidsaktivitet på stark frammarsch under 2025 var styrketräning, som 30 procent av de svarande ägnade sig åt en eller flera gånger per vecka. Även meditation, mindfulness och övrig mental träning ökade i popularitet jämfört med tidigare undersökningar.

Två av tre tillfrågade var medlemmar i minst en förening under 2025, föreningslivet var vanligare bland äldre personer och personer bosatta i skärgården. Den allra vanligaste föreningsformen var medlemskap i en idrottsförening. Andelen män som var medlemmar i en förening har ökat, från 53 procent år 2020 till 65 procent i årets undersökning. Vidare har andelen föreningsaktiva bland personer bosatta i skärgården ökat från 61 procent 2020 till 82 procent 2025.

Populära evenemang

När det gällde evenemangsbesök låg museer, Skördefesten, Åland grönskar, Tall Ships Races samt marknader i topp. Samtidigt hade nästan 90 procent av de svarande varit utanför Åland för att ta del av en fritidsaktivitet. Vanligast var då att besöka släkt och vänner, eller att åka på shoppingresor. Shopping och vandring utanför Åland var vanligare bland kvinnor, medan män i större utsträckning ägnade sig åt att spela golf, eller besöka idrottsevenemang.

Omkring 40 procent av de svarande hade fått och använt friskvårdsbidrag och ytter-ligare tio procent fick friskvårds-bidrag från sin arbetsgivare men hade inte använt det. Personer utan friskvårdsbidrag lade i genomsnitt 106 euro per månad på fritidsaktiviteter. Svarande som fick friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare, men som inte använt det, spenderade i genomsnitt 108 euro per månad, medan de som både fått och använt sitt friskvårdsbidrag snittade på 111 euro per månad. I de uppskattade kostnaderna ingår dock inte själva friskvårdsbidraget, vilket innebär att de faktiska kostnaderna var högre.