Åländska hotell gynnas av kritiserad bokningstjänst

Åland ställer sig inte bakom den stora grupptalan mot bokningstjänsten Booking till skillnad från resten av Europa. Trots den tidigare paritetsklausulen är tjänsten viktig för de åländska hotellens överlevnad på marknaden.

Hotell och organisationer i hela Europa stämmer nu bokningstjänsten Booking genom en grupptalan. Initiativet togs av den nederländska stiftelsen Stichting Hotel Claims Alliance och stöds av organisationen Hotrec, Hospitality Europe. Den europeiska organisationen arbetar för att stödja hotell- och restaurangbranschen gentemot EU:s institutioner.

Stämningen bygger på ett beslut från EU-domstolen som kom den 19 september 2024. Där beslutade man att bokningstjänstens paritetsklausul, ett avtal som gör det möjligt för bokningstjänsten att sätta egna priser på hotellen, bryter mot konkurrensreglerna inom EU. Klausulen avskaffades i juli 2024. Klausulen har mellan åren 2004 och 2024 hämmat konkurrensen mellan både andra bokningsplattformar och mellan bokningstjänsten och hotell. Även provisionen har hemmats, skriver Hotrec i ett pressmeddelande.

Bokningstjänsten med klausulen har alltså bidragit till ekonomiska skador för hotellen i Europa. Det är organisationen Stichting Hotel Claims Alliance som driver den juridiska processen mot internettjänsten. Omkring 10 000 hotell från 25 olika länder i Europa vill nu få ekonomisk kompensation för åren där klausulen var aktiv. Ärendet kommer att hanteras av Nederländska domstolar.

Åländska hotell

Nya Åland ringde runt till några åländska hotell som finns på bokningssidan för att ta reda på hur de ställer sig till tjänsten och grupptalan.

För Havsvidden har det inte varit aktuellt att ansluta sig till grupptalan.

– Just nu har vi väldigt lika priser på vår egen hemsida jämfört med Booking, så för oss har det inte funnits ett problem, säger Niko Micklin, vd på Havsvidden Resort.

Han menar att det är svårt för mindre hotellkedjor att klara sin marknadsföring på egen hand och att de behöver sina bokningar som kommer från tjänster som Booking.

– På Booking har alla hotell samma förutsättningar och man kan läsa recensioner. Använder man sig inte utav en bokningstjänst blir det lätt att de större hotellkedjorna som har bättre marknadsföringsmöjligheter enbart blir de som syns, säger Micklin.

Hotell Arkipelags vd Ann-Louise Djupsund menar att Booking är extra viktiga för ett litet samhälle som Åland.

– Det är en viktig bokningskanal som finns i hela världen på många språk. För att kunna nå gäster utanför Norden behöver vi finnas på Booking, säger hon.

Att Booking är ett så stort företag kan dock leda till problem för hotellen, bland annat tar de en hög provision på bokningarna, menar Djupsund.

Hon påpekar även att de jobbar på att se till att gästerna bokar direkt hos dem istället för hos Booking.

Hubertus Von Frenckell från Kärringsunds Resort och Camping i Eckerö, håller med de andra hotellen.

– Det har varit en suverän distributionskanal som komplement, och ett bra verktyg för att nå marknader man ensam inte skulle kunna nå, säger han.

Von Frenckell är dock medveten om att tjänsten har missbrukat sin maktposition. Han menar att det största problemet har varit makten över prissättningen, och han är positiv till avskaffandet av klausulen. Trots det har han inte registrerat Käringsund i grupptalan.