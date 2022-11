Nyan recenserar: Ålands tongivande kvinnor under 100 år Kultur

KVINNORNA I ÅLANDS LAGTING UNDER SJÄLVSTYRELSENS FÖRSTA 100 ÅR

Agneta Karlsson, Anna Sundelin & Mats Wickström.

Fackbok. Ålands lagting, 2022

296 sidor

Hur ofta har debatterna i lagtinget utmynnat i öppet slagsmål på Fredens öar? Aldrig?

Det har faktiskt hänt, men det är 70 år sen nu och torde vara preskriberat.

Året var 1952 och ledamoten Gunhild Berglund ville ha pengar till en förteckning över lägenheter, som övergått i finska och icke åländska händer. Hon hamnade i ett så hätskt meningsutbyte med första vicetalmannen Herman Mattsson att det ledde till slagsmål mellan de två.

Det här berättas i den nyutkomna boken ”Kvinnorna i Ålands lagting under självstyrelsens första 100 år”. Boken i sin tur citerar tidigare lagtingsledamoten Mirjam Öberg (Lib) om kvinnogestalter inom självstyrelsen (Festskrift: Åland i utveckling, 1982).

Alla lagtingskvinnor är inte färgstarka på samma sätt som Gunhild Berglund, men de har lämnat och lämnar tydliga avtryck.

Boken på knappt 300 sidor berättar om de 46 kvinnor som suttit i landstinget/lagtinget från starten 1922 fram tills i dag. Fem av kapitlen är skrivna av historikerna FD Anna Sundelin och FD Mats Wickström och sex av samhällsvetaren ED Agneta Karlsson. Det här märks på upplägget. Historikerna sätter in sina kvinnor i ett större historiskt sammanhang, vilket nästan är nödvändigt när det gäller ledamöterna i äldre tid. Det ger en större förståelse för hur till exempel Rauha Åkerblom (syster till Sally Salminen) hade det som enda kvinna och kommunist när hon valdes in 1945. Men trots trakasserier av olika slag lyckades hon 1947 tillsammans med socialdemokraten Viktor Arvidsson få till stånd ett arbetarinstitut, vårt nuvarande Medis.

En mindre känd landstingskvinna från tidiga år, Kerstin Bertell, hörde 1952 till förespråkarna av en kommunal mellanskola som alternativ till Ålands lyceum. Den skulle vara avgiftsfri och läromedlen gratis. Visst känns det igen: Grundskolan kom 1970. Och hon tog tillsammans med landstingsmännen Evald Häggblom och Gösta Nordman fram det förslag till flagga som Åland har i dag.

Fanny Sundström, den första kvinnan i landstinget, låg väl till hos makteliten när hon ställde upp i valet 1922. Men när det skar sig mellan talmannen Julius Sundblom och lantrådet Carl Björkman i slutet av 30-talet och Sundström tog Björkmans parti fick hon känna på att man inte gör vad som helst ostraffad. Det spreds ett rykte att hon i hemlighet förhandlat med finska och tyska militärer, vilket sågs som näst intill förräderi. Enligt Sundström var det en medarbetare på tidningen Åland, Julius Sundbloms tidning, som spred ryktet till rikssidan, där det togs upp också i finskspråkiga tidningar.

Det är inte meningen att här referera hela innehållet i boken, men några fler axplock må tillåtas på förslag och resultat som fortfarande är aktuella.

Christina Hedman-Jaakkola, ”Tant Grön”, ansåg 1987 att man av miljöskäl borde införa märkning av konsumentvaror tillverkade på Åland. I dag gör alla det med stolthet. Hon ville också att man skulle spara el inom landskapsförvaltningen, ett nog så aktuellt förslag.

Inger Sagulin (S) motionerade 1980 om regelbunden screening för bröstcancer. Starkt flankstöd fick hon av May Flodin (FS), som ansåg att screeningen skulle vara gratis. Så blev det.

Lotta Wickström-Johansson (Lib) var den första lagtingsledamoten som fick barn under mandatperioden och fick i pressen frågan hur det gick ihop med lagtingsuppdraget. Barnet fick åtminstone en gång sitta med i salen under plenum!

Gunnevi Nordman (Lib), den som enligt författarna har arbetat mest för att få fram kvinnor i politiken, motionerade 1980 om lika lön för lika arbete, men politikerna har ännu inte efter 42 år kommit i mål med en arbetsvärdering.

Raija-Liisa Eklöw (Lib) slog 2004 ett slag för arbetskraftsinvandring och integration genom att föreslå kortare karantän för att få rösta i kommunalval. Då var tiden tre års bosättning, men sen 2007 räcker det med ett år.

Carina Aaltonen (S) föreslog 2010 att det skulle serveras minst en vegetarisk lunch i veckan i landskapets bespisningar.

Kvinnorna i lagtinget är i första hand partipolitiker, men kan samarbeta över partigränserna. Som när en kvinnoprästmotståndare predikade vid lagtingets öppningsgudstjänst 1986. Socialdemokraterna och liberalerna uteblev medan de frisinnade kvinnorna deltog.

För att samla röster i ett val behöver man vara känd, ha en position. Fanny Sundström var stark inom Martharörelsen, som har stöttat också andra kvinnor i val. Gunhild Berglund var dotter till Julius Sundblom. Flera kvinnliga ledamöter har varit verksamma inom vården, vilket också har gett ett brett kontaktnät.

Men under de 50 första åren valdes endast sju kvinnor till landstinget. Hufvudstadsbladets korrespondent på Åland Elis Fogde undrade i en analys efter valet 1945 varför åländska kvinnor inte röstade på kvinnor, trodde de att männen var bäst på att sköta också frågor som låg kvinnorna nära. I valet fanns utöver Rauha Åkerblom två av Marthorna uppställda kandidater, som alltså inte valdes in. Frågan är fortfarande relevant. I senaste val röstade knappt 7 000 kvinnor och något färre män in 9 kvinnor och 21 män i lagtinget.

Det blev bättre så småningom, men mandatperioden 1967–1971 satt ingen kvinna i landstinget. Ragna Sanders (S) kandidatur förkastades på grund av ett formellt fel, i annat fall hade hon med säkerhet valts in. Det är först på 80-talet som några fler kvinnor väljs in, men fler än elva invalda samtidigt har det inte blivit.

Däremot har kvinnorna klättrat uppåt. Sen Viveka Eriksson (Lib) som första kvinna valdes till talman 2002 har Barbro Sundback (S), Britt Lundberg (C) och Gun-Mari Lindholm (M) haft samma position och från 2007 har Viveka Eriksson, Camilla Gunell (S), Katrin Sjögren (Lib) och Veronica Thörnroos (C) avlöst varann på lantrådsposten.

Författarna presenterar ingående de 46 kvinnor som suttit/sitter i lagtinget. Men en siffernörd hade möjligen önskat litet mer statistik. Man vill gärna veta vilka kvinnor från vilka partier som har suttit samtidigt i lagtinget för att kunna jämföra hur de har agerat i de frågor som kommit upp. Nu presenteras ledamöterna i kronologisk ordning och partigruppsvis, vilket gör att läsaren flyttas från till exempel liberalen Pernilla Söderlunds förslag i fjol om fria preventivmedel till frisinnade Siv Gustafssons motstånd mot Nya Godbyvägen 1974.

Det oaktat är det ett imponerande verk om de tongivande kvinnorna i samhället. Författarna hoppas att boken kan vara en ingång för fördjupad forskning om politik och kön på Åland. De påpekar att samhällsförändringarna har varit omvälvande under efterkrigstiden och att utvecklingen är värd sin egen historia, en historia där kvinnorna inte längre kan bortses från. Hoppas någon tar det till sig.